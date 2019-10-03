شيف: ترامب حنث بالقسم كرئيس بعدما طلب من الصين التحقيق مع بايدن

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.



وقال شيف، وهو ديمقراطي، للصحفيين "رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية على التدخل مجددا لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس. هذا يعرض انتخاباتنا للخطر.



هذا يعرض أمننا القومي للخطر. ينبغي أن يكون ذلك التصرف مدانا من كل عضو بهذا المجلس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء".