مصدر أمني: بيان "القومي لحقوق الإنسان" اعتمد على معلومات كاذبة

صرح مصدر أمني، بأن ما جاء في بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصرى.



وأضاف أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقًا لصحيح القانون).



وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.