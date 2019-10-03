التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين لقاء الزمالك والمقاصة

انتهى الشوط الأول من المواجهة، التي تجمع فريقي الزمالك ونظيره مصر المقاصة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في اللقاء، الذي يجمعهما، مساء اليوم، الخميس على ملعب "السلام"، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي، حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز، وفي خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وإمام عاشور، وفي خط الهجوم: مصطفى محمد..



وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى، حراسة المرمى: محمود حمدى، وفي خط الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد، وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد وباولن فوافى وعبدالله مجدى، وفي خط الهجوم: عمرو مرعى.





وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

