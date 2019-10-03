وكر الكرامة.. كيف اخترقت منظمة قطرية الجمعيات الحقوقية المصرية؟

التحريض ضد مصر ليس وليد هذه الأيام، ولم يبدأ بعد ٢٠١٣ كما يظن كثيرون، فمحاولة لعب دور إقليمى على حسابها، والمساس بقيادتها الأمة العربية، هدف تحاول الدولة القطرية تحقيقه منذ التسعينيات، مستخدمة العديد من الأسلحة، فى مقدمتها منظمات حقوق الإنسان.

من بين هذه المنظمات المسماة «مؤسسة الكرامة»، لمؤسسها عبدالرحمن النعيمى، الذى أدرجته واشنطن على قوائمها للإرهاب، ويتعاون مع عدد من المنظمات العاملة فى مصر، وأخرى فى الخارج، لإصدار الكثير من التقارير التى تحتوى على بيانات مغلوطة ومفبركة عن الأوضاع الحقوقية فى مصر.

ومع اقتراب المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يزداد «سعار» مؤسسة «الكرامة» وأخواتها، ما يستدعى إلقاء الضوء على تاريخها الأسود فى تشويه مصر، والدفاع عن الإرهابيين الناشطين بها منذ العام ٢٠١٠.



يرأسها مُقرب من تميم.. وتنسق مع مراكز محلية لإرسال تقارير كاذبة عن الأوضاع إلى الخارج



كشف هيثم الشرابى، الباحث فى شئون المنظمات الحقوقية، عن تاريخ العلاقة بين قطر وعدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصرى، سواء التى تعمل فى الداخل أو من الخارج، محذرًا من أن عددًا من هذه المنظمات، مما تتلقى تمويلًا ودعمًا قطريًا وتركيًا، تعتزم إصدار تقارير تتضمن معلومات مغلوطة ومشوهة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، تزامنًا مع المراجعة الدورية الشاملة فى الأمم المتحدة.

وقال «الشرابى»: «فى فترة التسعينيات، رغبت قطر فى كسب أرض ونفوذ على الخريطة العربية، وأخذ دور وريادة مصر فى المنطقة، فأنشأت لتحقيق ذلك الهدف قناة (الجزيرة) لتكون بمثابة ذراعها الإعلامية، بجانب الاعتماد على عدد من المنظمات الحقوقية فى بعض الدول العربية، وإنشاء عدة مراكز إسلامية فى أوروبا، وذلك تحضيرًا لما جرى فى مصر عام ٢٠١١».

وأوضح: «ظلت قطر طوال ١٠ سنوات تجهز لما حدث فى يناير ٢٠١١، وأنفقت أموالًا طائلة على ذلك، مستخدمة سلاحى الإعلام المتمثل فى قناة (الجزيرة)، وحقوق الإنسان المتمثل فى المراكز الحقوقية، لغسل عقل العرب والمصريين».

وأضاف: «بعد ٢٠١١، حاولت قطر استغلال سيطرة الإخوان على مقاليد الحكم فى مصر وليبيا وتونس، للسيطرة على مقدرات تلك الدول، وصنع قيادة وهمية لنفسها، بأن تقود كل هذه الدول تحت قيادة ما يسمى (التنظيم الدولى للإخوان)».

ولتحقيق تلك «القيادة الوهمية» استخدمت قطر المراكز الإسلامية التى أنشأتها وموّلتها فى أوروبا، لإحداث حالة من الرعب بين المواطنين، وتجنيد الشباب العرب والمسلمين أو الأوروبيين الذين يدخلون الإسلام حديثًا، وضمهم إلى الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة».

وأشار إلى اكتشاف السلطات البلجيكية أحد أوكار التجنيد ومصادر تمويله، متمثلًا فى مطعم شهير يدعى «التوحيد» فى العاصمة بروكسل، بجانب اعتراف وزير الخارجية القطرى السابق، حمد بن جاسم، بدفع رواتب شهرية لما يسمى «الجيش الحر»، الذى يمثل جماعة الإخوان فى سوريا، بهدف ضرب الجيش العربى فى البلد الشقيق، فضلًا عن تمويل الدوحة الإرهابيين فى سيناء، وتدريبهم على تنفيذ عملياتهم المختلفة، موضحًا: «إن عددًا كبيرًا من الإرهابيين فى سيناء تلقوا تمويلًا وتدريبًا فى قطر على يد ضباط بالمخابرات القطرية والتركية، لكن الجيش المصرى نجح فى مواجهتهم وهزيمتهم شر هزيمة».

وبعد سقوط «الإخوان» فى مصر، أنشأت سلمى عبدالغفار، ابنة القيادى الإخوانى أشرف عبدالغفار، مركزًا باسم «إنسانية» فى إسطنبول، بدعم وتمويل قطرى وتركى، وأصدر هذا المركز العديد من التقارير المليئة بالمعلومات المشوهة والكاذبة عن مصر، بتنسيق وتعاون ومشاركة مع مؤسسة «الكرامة»، و«هيومن رايتس ووتش»، وفق الباحث الحقوقى.

وأنشأ عبدالرحمن النعيمى، أحد المقربين من الأسرة الحاكمة فى قطر، فى وقت سابق، مؤسسة باسم «الكرامة» فى جنيف، تنفق أموالًا طائلة لإصدار تقارير مفبركة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، بالتعاون مع مراكز حقوقية فى مصر، من بينها «الشبكة العربية لحقوق الإنسان» برئاسة جمال عيد، و«المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» برئاسة خالد على، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ومركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، برئاسة بهى الدين حسن، بجانب مركز «النديم لضحايا التعذيب».

وتصدر تلك المراكز عددًا من التقارير المفبركة والمغلوطة، وأغلب مصادرها فيها من عناصر «الإخوان» فى مصر، ثم ترسلها إلى موسسة «الكرامة» برئاسة «النعيمى»، الذى يمررها بدوره إلى «هيومن رايتس ووتش»، و«منظمة العفو الدولية»، ثم إلى مفوضية حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى، بهدف الضغط الدولى على مصر.



بدأت حملتها بالدفاع عن خليتى «الزيتون» و«طابا».. وواشنطن تُدرج مالكها على قوائم الإرهاب

اتخذت مؤسسة «الكرامة»، برئاسة «النعيمى»، مقرًا رسميًا لها فى مصر، خلال عام ٢٠١٠، وذلك فى نفس مكتب «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وفى العام ذاته، بدأ التواصل بين المؤسسة والمنظمات والمراكز الحقوقية المصرية، وأصدرت وقتها بيانًا مشتركًا طالب بـ«إنهاء الاعتقال فى ظل قانون الطوارئ»، وركز على السجناء التابعين للتنظيمات الإرهابية، المتهمين فى قضيتى «خلية الزيتون» و«تفجيرات طابا»، وحمل البيان توقيع كل من مركز «هشام مبارك»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمعية «مساعدة السجناء»، ومؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ومركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف».

ثم أصدرت «الكرامة»، فى يناير ٢٠١١، بيانًا من جنيف حول تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأدانت ما وصفته بـ«الاعتقالات التعسفية التى حدثت فى صفوف التيار الإسلامى»، مركزة على قضية وفاة السلفى سيد بلال، مع تصعيدها دوليًا بالبيانات، وإيصال الأمر إلى «هيومن رايتس» و«العفو الدولية». وفى ديسمبر ٢٠١٣، أصدرت «الكرامة»، بمشاركة ٩ منظمات مصرية، و٣ أجنبية، هى «هيومن رايتس ووتش»، و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» ومنظمة «العفو الدولية»، تقريرًا اتهم مصر بـ«استخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصام رابعة المسلح»، وذلك دون انتظار نتائج التحقيقات، وانطلاقًا من فرضية منحازة وهى أن الاعتصام سلمى.

وحسب «الشرابى»، عملت مؤسسة «الكرامة»، منذ تأسيسها، على التواصل وتقوية علاقتها مع عدد من المنظمات الدولية، منها «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، مضيفًا: «المؤسسة تعمل على متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى الوطن العربى، وإصدار بيانات وتقارير، منذ ٢٠٠٤، وكانت تركز بشكل خاص على مصر ودول الخليج فقط ماعدا قطر».

وفى كل الأحوال، كانت «الكرامة»، والمراكز الحقوقية المتعاونة معها فى مصر وخارجها، تعمل على إصدار بيان مجمع يحمل توقيعها، ويتضمن معلومات دون أى حيادية أو موضوعية، وتتعامل مع القضايا بشكل سياسى وليس حقوقيًا، فيتحدثون عما يحدث فى مصر من خلال معلومات وأرقام غير صحيحة تهدف لإشاعة البلبلة، كما أن هذه المراكز لم تتناول فى تقاريرها، ولو مرة واحدة، حالة حقوق الإنسان فى قطر، وما يحدث من انتهاكات عمالية للعمال هناك، أو ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان فى تركيا، رغم أن الرئيس أردوغان اعتقل عشرات الآلاف من الأتراك.

وكشف «الشرابى» عن تسليم مؤسسة «الكرامة» تمويلًا على هيئة «جائزة» إلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وتسلمها جمال عيد، وقام من خلال هذه الجائزة بإنشاء عدد من المكتبات فى عدد من المناطق العشوائية، منها «بطن البقرة» و«إمبابة».

لكن قوات الأمن أغلقت تلك المكتبات نتيجة إدراج مؤسسة «الكرامة» على قوائم الإرهاب، وهو ما أثار حملة وحالة من الهياج لدى الحقوقيين الذين روّجوا بأن مصر تغلق مكتبات، فى حين أن هناك آلاف المكتبات مفتوحة وتعمل بشكل طبيعى.

وشدد الباحث الحقوقى على أن «الكرامة» هى داعم رئيسى لتشويه صورة مصر فى الخارج، بعد ٢٠١٣، عبر تقديم شكاوى وبلاغات ضدها لدى «المفوضية السامية للأمم المتحدة»، واستطاعت دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفى إلى إصدار أول تقرير دولى رسمى يعتبر سجن محمد مرسى ومساعديه «خرقًا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان». وفى ٢٠١٦، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج عبدالرحمن النعيمى ضمن قوائم الإرهاب لديها، موضحة أنه ترأس المركز العربى للأبحاث والدراسات فى قطر، وأنشأ وشارك فى العديد من الجمعيات، وعضو مجلس إدارة بنك قطر الإسلامى، والمدير السابق لمؤسسة «عيد آل ثانى»، وهى إحدى أدوات تنظيم «الإخوان» الإرهابى فى قطر، ومدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، وكان يمول تنظيم «داعش» فى العراق وسوريا.

ومَن يمول المؤسسة فى الظاهر هو عبدالرحمن النعيمى، والمليونير القطرى خليفة بن ربان، ولكن بالنظر لتحركاتها دوليًا نجد أن المبالغ المصروفة على أنشطتها تحتاج ميزانية دول، فهنا تكون قطر هى الممول الحقيقى للمؤسسة، والدليل أنها لم تتناول أوضاع الدوحة الحقوقية إلا نادرًا وفى قضايا هامشية، فلم تتحدث عن المواطنين القطريين المُبعدين أو تتكلم عن الشاعر محمد بن الذيب المحبوس حاليًا.



حقوقيون: الدوحة أنشأت 1600 «مفرخة إرهابيين» فى الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية



حذر وليد فاروق، رئيس «الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، من وجود تحركات تصعيدية بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، تزامنًا مع تقييم القاهرة ضمن المراجعة الدورية الشاملة فى جنيف.

وقال «فاروق» إن «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش» تستخدمان مصطلحات فجة عند تناولهما ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمثلًا تصفان الإرهابيين الموجودين فى سيناء بالمتمردين، وهى تسمية فى منتهى الخطورة.

وأضاف: «المنظمتان تهدفان إلى تقويض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، والحديث عن بعض الممارسات المفبركة ونسبها إلى القوات المسلحة، وهى نقطة تثير تخوفًا خلال الاستعراض القادم فى جنيف».

وشدد على أن هاتين المنظمتين الدوليتين لديهما مراسلين فى جميع أنحاء العالم، أغلبهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالى يساهمون فى إرسال معلومات مغلوطة للمنظمتين الدوليتين، وهو ما تكشفه تقاريرهما عن مصر.

ورأى ضرورة أن يكون المجتمع المدنى بعيد كل البُعد عن النشاط السياسى، لكن فى الآونة الأخيرة خلطت بعض المنظمات الحقوقية العمل السياسى بالحقوقى، وهو ما أثر على النشاط الحقوقى بشكل قوى، ودور المجتمع المدنى فى وضع حلول ورؤى للدولة.

وكشف محمد عبدالنعيم، رئيس «المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان»، عن رصد المنظمة عددًا من التحركات القطرية فى ملف حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، منذ ٢٠١١، تضمنت إنشاء حوالى ١٦٠٠ مؤسسة تحمل ستارًا دينيًا «مسجد- مركز- دار رعاية» فى القارة الإفريقية.

وأضاف: «قطر تستغل هذه المنظمات فى استقطاب الشباب وتجنيدهم، بعد غسل عقولهم وضمهم للقتال بجانب التنظيمات الإرهابية كمرتزقة، وهو ما بينته التقارير الأمنية والاستخباراتية الأوروبية، التى أكدت أن هؤلاء الشباب يتم شحنهم لجبهات القتال فى صفوف التنظيمات المتطرفة فى الصومال وليبيا ومصر وتونس وسوريا واليمن».

وتابع «عبدالنعيم»: «مع تكرار فضائح التمويلات القطرية، التى تصل بشكل غير مباشر لمجموعات التطرف، بدأت مراكز الأبحاث الأوروبية فى تتبع الأنشطة التخريبية لتلك الدولة، ورصدت مراكز الدراسات والبحوث الأمنية تفاصيل مسربة من أجهزة الاستخبارات الغربية حول (مفارخ الإرهاب القطرية فى إفريقيا)، ونشرت أرقامًا وإحصائيات دقيقة مخيفة حول هذه المؤسسات التى تتخذ من الرداء الدينى ساترًا لأنشطتها فى دعم وتبنى أفكار الجماعات المتطرفة، أو المنشآت التى تحمل أسماء مختلفة».

وأوضح أنه على رأس الدول المستهدفة بالمخطط القطرى: مصر واليمن والصومال وليبيا وسوريا وتونس، وفق ما أكدته عمليات التحقيق مع المرتزقة المضبوطين فى ليبيا ومصر وتونس واليمن، وقال: «هناك أموال كبيرة جدًا توجه إلى الشباب المستقطبين وغسل عقولهم، ثم إلحاقهم بمعسكرات التدريب على حمل السلاح، ومن هناك يُنقلون إلى جبهات الإرهاب فى الدول الأخرى».





