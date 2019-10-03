متحدث باسم حزب ليكود: نتنياهو يبحث إجراء تصويت مبكر على زعامة الحزب

قال متحدث باسم حزب ليكود اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إجراء انتخابات مبكرة لزعامة الحزب في تطور جديد في المشهد السياسي في البلاد بعد إجراء انتخابات عامة مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

ومن شأن التصويت على زعامة الحزب أن يمنح نتنياهو فرصة للفوز بتفويض جديد من حزبه بعد إخفاقه في تأمين أغلبية برلمانية في انتخابات عامة جرت في أبريل وأخرى جرت الشهر الماضي مما أضعف موقفه السياسي.

وقال المتحدث باسم ليكود في بيان إن نتنياهو يبحث تلك الفكرة "للقضاء على أي توهم بوجود تمرد داخل ليكود" ضده وإقناع أي منافسين سياسيين يشكون في ذلك بالانضمام له في حكومة وحدة وطنية.

وقال معلقون سياسيون إن من شأن فوز نتنياهو في تصويت جديد على زعامة ليكود أن يحبط احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي، الذي كلف نتنياهو الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة، باختيار عضو آخر في الحزب

حال إخفاق رئيس الوزراء.

وذكر موقع معاريف الإخباري على الإنترنت إن اللجنة المركزية لليكود سوف تجتمع الخميس المقبل لتحديد موعد لانتخابات الحزب.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع نواب ليكود "إجراء انتخابات مبكرة... سيوحد (الحزب) حول قيادتي".

وكتب جدعون ساعر، وهو وزير سابق ومنافس محتمل لنتنياهو في ليكود، على تويتر قائلا "أنا مستعد" بعد طرح فكرة التصويت على زعامة الحزب. لكن أعضاء بارزين آخرين في ليكود عبروا بوضوح عن

ولائهم لنتنياهو وهو أطول زعيم بقاء في السلطة في إسرائيل.

ودعا نتنياهو لتقاسم السلطة مع أقوى منافسيه السياسيين وهو حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط والذي يتزعمه الجنرال السابق بيني جانتس الذي خرج من انتخابات 17 سبتمبر أيلول دون أغلبية حاكمة في

البرلمان أيضا.

وقال جانتس إن حزبه لن يتحالف مع ليكود في وجود نتنياهو على رأسه وتعلل باتهامات فساد وشيكة يواجهها رئيس الوزراء الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.