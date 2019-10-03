كورة ستار الان بث مباشر مباراة zamalek vs misr el-makasa اليوم 3-10-2019

تشكيل الفريقين



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ويتضمن تشكيل المقاصة كلاً من :-



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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر



بعد لحظات قليلة يبدأ لقاء القمة المقام علي استاد السلام، ، في تمام الساعة الـ8 مساءً، بين فريقي نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020.ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور.خط الهجوم: مصطفى محمد.حراسة المرمى: محمود حمدىخط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيدخط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجديخط الهجوم: عمرو مرعىموعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصريتقام مباراة الزمالك والمقاصة في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.تذاع مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الخميس عبر قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت".مشاهدة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى بث مباشر فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصرى العام فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة التاسعة بالتوقيت فى السعودية.بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى بطولة الدوري المصري العام عبر موقع الدستور مباشر فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية حيث نتابع مباريات اليوم فى بث مباشر لايف بدون تقطيع يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر KORA LIVE فى بث مباشر لايف مساء اليوم 3 من اكتوبر فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصرى الممتاز zamalik vs misr almuqasa حيث يلتقى كلا من الفريقين فى مواجهة قوية على الثلاثة نقاط رابط ماتش الزمالك بث مباشر بدون تقطيع.مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الخميس 3-10-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، يلا شوت مشاهدة مباراةا لزمالك والمقاصة بث مباشر في الدوري المصري، رابط ماتش الزمالك اون سبورت.مباراة الزمالك مع مصر المقاصة.