شمس تتضامن مع الثوار في العراق وتوجه لهم رسالة

وجهت الفنانة شمس الكويتية، رسالة تضامن خاصة للشعب العراقي بعد الثورات التي قاموا بها خلال الأيام الماضية.



وقالت شمس، في تدوينتها: "أحس صعب أكتب لكم دعاء مثل ما كتب غيري وهو أضعف الإيمان بكل صراحة اللي جواي صرخة تشجيع للعيش بكرامة وسعادة واستحقاق عيشوا انتوا تستحقون أن تعيشون وإذا على الموت ترى كانوا يموتونكم من زمان وجربوا فيكم كل أنواع الظلم والفساد والأمراض اتمنى ماترجعون بيوتكم إلا وإيران وخونتها ومرتزقتهم برا بلدكم ويرجع العراق يقود الأمة العربية وحارس البوابة الشرقية ومصدر العلم والعلماء".



وأضافت: "اكتبوا انتوا أقداركم لا تخلون المجوسي وعمايمهم يكتبون حياتكم ببؤس وشقاء ولا تخافون الموت لأن الي عيشوكم فيه من 40 سنة هو الموت نفسه ربي معاكم وهيهات منكم الذلة".

