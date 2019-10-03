هل يجوز الزكاة لغير المسلمين؟.. داعية يجيب

قال الشيخ علي محفوظ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن ابن عابدين في حاشيته، ذكر أنه يجوز الزكاة لغير المسلم.



وأضاف "محفوظ" خلال لقائه ببرنامج" لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أنه قول ضعيف لكنه موجود في الفقه الإسلامي.



وتابع بقوله تعالى في سورة البقرة: "لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ".