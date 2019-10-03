غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة طنطا

أعلنت رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية أماني هاشم، اليوم الخميس، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدا لمدة ثلاث ساعات عن محطة محولات شمال غرب طنطا (جهد 6611 ك.ف).



وأوضحت أماني أن فصل التيار سيتم من الساعة الخامسة صباح غد وحتى الثامنة صباح نفس اليوم؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.