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عالم

قتلى ومصابون وحظر تجوال.. ما نعرفه عن مظاهرات العراق

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:34 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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انطلق عراقيون منذ الثلاثاء الماضي في تظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات مطالبين بإجراء إصلاحات اقتصادية والقضاء على الفساد، ومواجهة البطالة وتفشي الفقر والجوع بين أبناء الدولة النفطية.

في البداية خرج آلاف المتظاهرين في البداية من العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء مطالبين برحيل الحكومة بسبب تفشي البطالة التي تخطت 30 % في صفوف دولة نفطية ثرية بجانب ارتفاع معدلات الفقر والفساد، حيث تتصدر العراق قائمة أكثر الدول فسادا محتلى المرتبة الـ12 عالميا، فقد كشفت تقارير دولية عن وجود فساد يقدر بـ450 مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003.

وخلال ساعات امتدت التظاهرات إلى باقي محافظات العراق مثل ذي قار والبصرة والموصل وغيرهم، وانطلقت بشكل عفوي خاصة من قبل الشباب دون دعوة لها من أي حزب أو تيار سياسي كما كان يفعل الزعيم الصدري مقتدى الصدر بشكل دائم منذ عام 2016.

خرجت الأمور عن السيطرة سريعا وخشي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من خروج الأمور من يده لتبدأ قوات الأمن في إطلاق الغاز المسيل للدموع وفرض حظر التجوال في معظم المحافظات وتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات.

لم تكف هذه الإجراءات في تهدئة غضب المحتجين ليتم اللجوء للعنف ويسقط منذ الثلاثاء وحتى اليوم الخميس حوالي 27 قتيلا بخلاف مئات المصابين تم استهدافهم بالرصاص وليس معدات فض الشغب، وسط اتهامات لدخول الميلشيات المسلحة على خط التظاهرات واستهداف المحتجين بما ينذر بحدوث صدامات قوية تخرج عن سيطرة الحكومة.

حاول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تهدئة غضب المحتجين اللذين طالبوا بالقضاء على الفساد السبب الأول في بلاء العراق، ليعلن مجلس مكافحة الفساد اليوم فجأة وقف ألف مسؤول حكومي عن العمل ومنعهم من تقلد أية مناصب بسبب تورطهم في قضايا فساد.

لم يصغ العراقيون الذين فاض بهم الكيل لهذه المسكنات، مستمرين في إشعال الشوارع بغضبهم مطالبين برحيل الحكومة رغم فرض حظر التجوال وإطلاق إشاعات التخوين وقتل النشطاء من أجل إرهاب المحتجين حيث قتل اليوم رسام كاريتر عراقي شاب وزوجته بسبب دعمهم التظاهرات من قبل جماعات مجهولة.

والآن ما زال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يتابع التظاهرات برفقة وزيري الداخلية والدفاع التظاهرات، من مقر قيادة عمليات بغداد، وأعلن الجيش حالة التأهب القصوى لكن الأمور لم تصير إليهم بعد وما زال الشارع صاحب الكلمة في ظل عدم وجود قيادة موحدة للمتظاهرين الأمر الذي يصعب الأمور كثيرا على حكومة عبدالمهدي فقد وضعت أمام الشعب مباشرة.

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