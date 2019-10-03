"واما" فى استضافة صاحبة السعادة.. الاثنين

روجت الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" لاستضافتها لفريق "واما" يوم الاثنين المقبل، ونشرت صورة لها برفقة أعضاء الفريق على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام".



وعلقت إسعاد قائلةً: "ما شاء الله ضيوفي كلهم طوال، فريق واما يوم الاثنين 11 م علي دي إم سي حلقة هتعجبكم جدا".



ويعتبر فريق واما، واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي.



يذكر أن أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.