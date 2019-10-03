القوات البرية الروسية تنتقل إلى استخدام الآليات الحربية الكهربائية

يمكن أن تتسلم قريبا وحدات القوات البرية الروسية آليات حربية مزودة بمحركات هجينة وأجهزة نقل كهربائية.



وستضمن الآليات الكهربائية التنقل الخفي والصامت للجنود إلى مواقعهم القتالية في الجبهة الأمامية.



أعلن ذلك قائد القوات البرية في الجيش الروسي الفريق أول، أوليغ ساليوكوف، في حديث أدلى به يوم 30 سبتمبر لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحملا) العسكرية الروسية حيث قال إن التكنولوجيات الجديدة تسمح لقواته بتخفيض استهلاك الوقود أضعافا وتوسيع إمكانات الآليات الحربية التي تصبح قادرة على حمل عدد أكبر من الأفراد وكميات كبيرة من الأسلحة الحديثة الواعدة.



وقال الفريق أول:" اختبار الآليات الهجينة الجديدة وبطارياتها ومدخراتها القوية، أظهر قدراتها على تنفيذ المهام المطروحة أمامها في مختلف الظروف والتكيف السريع على تغيرات في تكتيك العمليات الحربية وزيادة استقلالية القوات".



يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شرطة موسكو تسلمت دراجات نارية كهربائية من طراز " إيج - بولسار" وصناعة شركة "كلاشينكوف" الروسية، وصار بإمكان هذه الدراجة الكهربائية السير لمسافة 100 كيلومتر بحيث تكلف حكومة موسكو مبلغا يتراوح بين 13 و36 روبلا فقط. بينما كانت المسافة نفسها تكلفها 236 روبلا (نحو 4 دولارات) عند استخدام الدراجات النارية الكلاسيكية العاملة بالوقود.

