رئيس نادي طنطا: لاعبونا كانوا على قدر المسئولية أمام بيراميدز

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كاملة في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الكابتن أيمن المزين، مشيرا إلى أن اللاعبين أدوا مباراة قوية وكانوا على قدر المسئولية أمام فريق بيراميدز، خاصة أنه فريق قوي ومعروف بإمكانياته وقدرات لاعبيه المميزة.



جاء ذلك عقب مباراة فريقي طنطا وبيراميدز، والتي أقيمت على ملعب طنطا، وانتهت بهدفين مقابل هدف لبيراميدز.



وقال عريبي: "هدفنا أولا البقاء في الدوري الممتاز ونسعى للوصول إلى مركز متقدم في البطولة المحلية، والمباريات القادمة ستشهد عودة فريق طنطا للانتصارات والمشوار مازال طويلا".