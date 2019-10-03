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فن

"أمر تكليف" يبدأ أولى لياليه في الفيوم غدًا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:28 م
الفنان أشرف طلبة
الفنان أشرف طلبة
محمد مجدي
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قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أمر تكليف"، يقدم عروضه ابتداءً من غدٍ الجمعة على مسرح قصر ثقافة الفيوم في تمام الثامنة مساءً بالمجان، ويستمر حتى ١٠ أكتوبر الجاري.

العرض في الفيوم يعد أولى محطات جولته الجديدة، والتي تتضمن محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزيرة الثقافة، والتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يُذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات: منها: سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقية، صياغة ودراماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسيني، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبوزيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.

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