محافظ الجيزة: "306" يهدف إلى القضاء على إشغالات الباعة الجائلين

قال محافظ الجيزة، إن مشروع شارع 306 للشباب، هدفه فى الأساس القضاء على الباعة الجائلين فى الشوارع وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة.



وأضاف أن المحافظة تبذل اهتمام كبير بمشروعات الشباب لتحفيزهم على العمل ومساعدتهم بتخصيص أماكن حيوية للبيع وخلق جو مناسب للأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذا هو أول موقع للمشروع بالمحافظة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وسيتبعة مشروع مماثل بحى العمرانية قريبا.



يذكر أن 306 بالدقي، يضم 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التي تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه جميع التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكتروني الذي يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.



ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير"كاش كول"، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.