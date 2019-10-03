ضبط ربع طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم الخميس، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، على الأسواق والمنافذ ومداخل المحافظة، للتأكد من الأسماك المعروضة للبيع والواردة إلى المحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفى حالة إحلال تام ورائحة كريهة في نطاق حى العرب، بناء على التقرير الطبى المفصل من الدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 13 أحوال العرب، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم سحب عينات من الفسيخ لإرسالها للمعامل للتأكد من صحتها للاستهلاك من عدمه.