أحمد السعدني في البرومو الدعائي لـ"شبر ميه" (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:23 م
محمد مجديطباعة
طرح الفنان أحمد صلاح السعدني، البرومو الدعائي المبدئي لمسلسله الجديد "شبر ميه"، والمقرر طرحه قريبا عبر مجموعة قنوات dmc، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام".
ويقدم السعدني البطولة المطلقة الثانية في التلفزيون بعد "الكبريت الأحمر"، من خلال مسلسل "شبر مية" المأخوذ عن فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى 50 حلقة، وذلك بعد اعتذار آسر ياسين عن المسلسل، ومن المنتظر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.
ويضع السيناريو والحوار للمسلسل ورشة من 5 مؤلفين شباب، والعمل إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ويشارك السعدني في بطولته كل من نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة. اضغط
ويقدم السعدني البطولة المطلقة الثانية في التلفزيون بعد "الكبريت الأحمر"، من خلال مسلسل "شبر مية" المأخوذ عن فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى 50 حلقة، وذلك بعد اعتذار آسر ياسين عن المسلسل، ومن المنتظر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.
ويضع السيناريو والحوار للمسلسل ورشة من 5 مؤلفين شباب، والعمل إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ويشارك السعدني في بطولته كل من نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة. اضغط