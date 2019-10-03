كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية عن تراجع العائد على أذون الخزانة، اليوم الخميس، ليسجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما، 15.99 %، وأقل عائد 15.50%، ومتوسط العائد 15.93%.



فيما سجل أعلى عائد على الاذون أجل 266 يوما 15.80%، وأقل عائد 14.90%، ومتوسط العائد 15.73%.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالى الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.