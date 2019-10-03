الغباشى: الدولة تدعم الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا"
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:20 م
رباب الأهوانيطباعة
قال محمد الغباشي، ممثل الغرف التجارية بدمياط: إن معرض "تراثنا" ضم 500 عارض و13 حرفة من جميع المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "الغباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: أن الإقبال على معرض "تراثنا" للحرف اليدوية كبير جدًا.
وأوضح ممثل الغرف التجارية بدمياط: إن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية فرصة لإبراز مواطن الجمال في مصنوعات دمياط من الأثاث، مشددًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا".
وأضاف "الغباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: أن الإقبال على معرض "تراثنا" للحرف اليدوية كبير جدًا.
وأوضح ممثل الغرف التجارية بدمياط: إن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية فرصة لإبراز مواطن الجمال في مصنوعات دمياط من الأثاث، مشددًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا".