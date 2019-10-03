الغباشى: الدولة تدعم الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا"

قال محمد الغباشي، ممثل الغرف التجارية بدمياط: إن معرض "تراثنا" ضم 500 عارض و13 حرفة من جميع المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف "الغباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل: أن الإقبال على معرض "تراثنا" للحرف اليدوية كبير جدًا.



وأوضح ممثل الغرف التجارية بدمياط: إن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية فرصة لإبراز مواطن الجمال في مصنوعات دمياط من الأثاث، مشددًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الحرف اليدوية من خلال معرض "تراثنا".

