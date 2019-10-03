استثمارات بنك "جولدمان ساكس" في "أوبر" تكبده 260 مليون دولار

أظهرت بيانات مالية أن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" تكبد خلال الربع الثالث من العام الحالي خسارة بلغت 260 مليون دولار؛ بسبب استثماره في أسهم شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" و"أفانتور" نتيجة تراجع أسعار الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم شركة "أوبر" فقد حوالي ثلث قيمته منذ طرحه للاكتتاب العام، في حين فقد سهم شركة "أفانتور" 23% من قيمته وهو ما كبد البنك خسارة بلغت أكثر من 100 مليون دولار، في حين كان "جولدمان" ممنوعا من بيع حصته في الشركتين فور طرح أسهمها للاكتتاب العام، كما يحدث عادة بالنسبة للمستثمرين الآخرين.

في الوقت نفسه، فإن مكاسب استثمارات بنك "جولدمان ساكس" لأمواله الخاصة، كانت في بعض الأحيان أكبر مصدر لأرباحه. ويقول مسئولو البنك إن هذه الاستثمارات تمثل دليلا على كفاءته في تحسين قيمة استثمارات مساهميه، ولكن بعض المحللين والمستثمرين، أشاروا إلى أن التقلبات ربع السنوية لقطاع "إنفستنج أند ليندنج" التابع للبنك كانت سببا في توقف الأرباح.

وذكر بنك "جولدمان ساكس" أن استثماراته في الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الثاني من العام الحالي حققت أرباحا تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار، وجاء أغلبها بفضل التوزيعات غير المتكررة من شركة "تريد ويب"، ورغم أن سهم "تريد ويب" تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 16%، فإن ارتفاع سعر سهم "هيد هانتر" عوض هذا التراجع.

وشكلت شركات "أوبر تكنولوجيز" و"أفانتور" و"تريد ويب" و"هيد هانتر" حوالي 55% من إجمالي استثمارات أموال "جولدمان ساكس" حتى 30 يونيو الماضي، وبلغت قيمتها الإجمالية 6ر2 مليار دولار.