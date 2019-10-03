كوريا الشمالية: التجربة الصاروخية الأخيرة تبشر بـ"مرحلة جديدة"

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، نجاح إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير من تحت الماء، واصفة هذه التجربة بأنها "مرحلة جديدة" لاحتواء التهديدات الخارجية.



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم أن الاختبار الصاروخي الذي أُجْري من تحت الماء قبالة السواحل الشرقية للبلاد تم بنجاح، وبشرت كوريا الشمالية بمرحلة جديدة لاحتواء تهديد القوى الخارجية (لكوريا الشمالية) وتعزيز قواها العسكرية للدفاع عن النفس.



وكانت كوريا الشمالية أكدت - في وقت سابق - أنها اختبرت بنجاح "نوعًا جديدا" من الصواريخ الباليستيّة التي تطلق من الغواصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة.