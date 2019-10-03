أنشطة متنوعة بثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة خطتها فى نشر الوعى الثقافى بالمحافظات، حيث أقام قصر ثقافة المنيا ورشة تدريب لعمل لوحات لاند سكيب بألوان الجواش مع رواد قسم الفنون التشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية بجامعة المنيا لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الفنية، بجانب بروفة للفرقة القومية المسرحية لمسرحية "التوهة" مع المخرج محمد جمال.



ويتضمن استكمال الورش الفنية الخاصة بأسبوع تنمية المواهب بقرية ماقوسة، ست ورش، وهى ورشة علمية للمهندس عمر، ورشة فنية للفنانة هالة شحاتة والفنانة ريهام كمال، ورشة أداء حركى للفنان يحيى عبدالعليم، ورشة أدبية للشاعر وائل السيد، ورشة غناء للفنان مدحت المغربى، ورشة مسرح للفنان محمد حسن وذلك بمركز شباب ماقوسة.



وناقشت مكتبة دهمرو كتاب "صناع الحضارة" تأليف جمال حسيب، ناقشه عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، وقال أن العلماء هم صناع الحضارة وسيرتهم مثال وقدوة يقتدى بها الأبناء، فبمثلهم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب، كما نفذ بيت ثقافة أبوجرج مجلة حائط عن ذكري انتصارات أكتوبر، وذلك احتفالا بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد والتعرف على قصص أبطال الحرب وعبور خط برليف.