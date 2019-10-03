"يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا تحت شعار "أشخاص يصنعون وطنًا"

أقيمت فعالية "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا هذا العام تحت شعار "أشخاص يصنعون وطنا".

وقال علي ميته، من مجلس التنسيق للمسلمين في ألمانيا، اليوم الخميس: "أغلب الزوار أرادوا رؤية مسجدا من الداخل".

وبحسب ميته، شارك في الفعاليات هذا العام نحو ألف جمعية إسلامية، وكانت تتوقع إجمالي 100 ألف زائر للمساجد.

يشار إلى أن يوم المسجد المفتوح يقام في الثالث من شهر أكتوبر سنويا منذ عام 1997، ويوافق بذلك يوم الوحدة الألمانية الذي يتم فيه الاحتفال بإعادة توحيد شطري ألمانيا، وينظم هذا اليوم مجلس التنسيق للمسلمين في ألمانيا الذي يتم بداخله تمثيل ست روابط إسلامية.

وبحسب تقديرات البرلمان الألماني "بوندستاج"، كان هناك ما يتراوح بين 2600 و 2700 مسجد في ألمانيا في عام2016