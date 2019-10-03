بوتين: روسيا ستقترح على الدول الإفريقية أجندة واسعة للتعاون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا ستقترح على الدول الأفريقية في المنتدى الروسي- الإفريقي، أجندة واسعة للتعاون المتكافئ في مختلف المجالات.



وقال بوتين في الجلسة العامة لنادي المناقشات الدولية "فالداي": "بعد ثلاثة أسابيع، هنا في سوتشي، ستكون هناك قمة روسيا- إفريقيا، والتي نحن على استعداد خلالها لتزويد زملائنا وأصدقائنا الأفارقة بأجندة شاملة للتعاون على قدم المساواة، تغطي مجموعة واسعة من المجالات: الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والتعليم، والبيئة".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" بجوهانسبرج، في شهر يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا-إفريقيا" في تاريخ العلاقات بين الجانبين، والتي يخطط لعقدها في 23 -24 أكتوبر الجاري في سوتشي، برئاسة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- سابقًا- بأنه يخطط أيضًا، لعقد منتدى أعمال "روسيا-أ

إفريقيا" في خريف عام 2019. مشيرا إلى مشاركة رؤساء 40 دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة عدد من المنظمات الإقليمية.