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رياضة

فريق جديد مقره إسبانيا يسعى للمشاركة في فورمولا 1 اعتبارًا من 2021

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال فريق تحت التأسيس سيتخذ من اسبانيا مقرا له اليوم الخميس، إنه ينوي المشاركة في سباقات فورمولا 1 للسيارات بموجب اللوائح الجديدة اعتبارا من 2021 وسيكون السائق الألماني السابق باسكال فيرلاين ضمن التشكيلة المقترحة للفريق.
وقالت مجموعة (إم.آي.إم) ومقرها موناكو والمرتبطة بفريق كامبوس ريسنج المنافس في سباقات فورمولا 2 وفورمولا 3 في بيان، إنها تملك فريقا من المهندسين السابقين في فورمولا 1 يعملون على إعداد دراسات أولية بهذا الشأن.
وأضاف البيان "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع فرق فورمولا 1 الحالية والشركات المصنعة للمحركات لضمان أفضل شراكة ممكنة مع فريق اسباني ينافس في فورمولا 1 اعتبارا من 2021".
وأشار البيان إلى الاجتماعات التي عقدت في مايو ويوليو مع تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 وروس بروان مدير إدارة رياضة المحركات بالبطولة.
وقال براون في أغسطس، إن "عددا غير متوقع" من الفرق أبدت اهتماما بدخول السباقات اعتبارا من 2021 في ظل حدود قصوى للميزانية وتطبيق لوائح جديدة لجعل المنافسة أكثر توازنا.
لكنه قال إنه سيتم وضع شروط صارمة وان على الفرق الراغبة في المنافسة التمهل قليلا.
وقال براون في ذلك الوقت: "قلنا لهذه الفرق إنه يجب انتظار صدور اللوائح الجديدة واستتباب الأمور ثم نبدأ العمل بطريقة صحيحة قبل أن نحاول زيادة الفرق".
وأضاف المسؤول البريطاني، "أعتقد أن 10 فرق قوية تنافس في فورمولا 1 يمثل عددا كافيا بالفعل. إذا زاد عدد الفرق فيجب زيادة عدد السباقات.
"يجب أن نتذكر التاريخ. ظهرت فرق كثيرة صغيرة ثم اختفت ولم تضف شيئا إلى فورمولا 1".
وقال سلفاتوري جاندولفو الشريك المؤسس في مجموعة (إم.آي.إم) في بيان، "المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في 2021 سيكون مشروعا طويل الأجل.
"ندرك تماما طبيعة التحديات الكبيرة التي تنتظرنا لكن لدينا فريقا من الخبراء يعمل ليلا ونهارا؛ لتحقيق التماسك المالي الذي يطلبه الاتحاد الدولي للسيارات لإنجاح هذا المشروع".
وأضاف: "في ظل وجود حد أقصى للميزانية وأسلوب مختلف لتوزيع الموارد المالية وقواعد فنية ورياضية جديدة، فإن هناك فرصة رائعة للفرق الصغيرة؛ للمنافسة لتصبح سباقات فورمولا 1 في نهاية المطاف أكثر إثارة للاهتمام وأكثر توازنا مجددا".

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