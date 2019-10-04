غرفة السياحة تُحذر الشركات من تنظيم رحلات العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه قد تمت الموافقة على طلب الغرفة بإدراج التأشيرات الخاصة للسفر للمملكة العربية السعودية، سواء تحت مسمى (الفعاليات –المهرجانات – السياحة) على بوابة العمرة الإلكترونية، حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى لهذه الرحلات من خلال البوابة، كما تم اعتماد كود مرجعي لكل معتمر يتم من خلاله إنهاء إجراءاته داخل منظومة بوابة العمرة الإلكترونية والتي يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وتضمن البوابة إشراف الدولة الكامل على تنظيم كافة رحلات العمرة.



وأوضحت الغرفة، من خلال منشور لها عُمم على جموع الشركات، أن الوزارة والغرفة على وشك بدء أعمال البوابة الإلكترونية خلال الأيام القادمة؛ لذا فإن الغرفة تهيب بشركاتها بضرورة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة فى تسفيرالمواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة وتفعيل أعمال البوابة؛ طبقا للضوابط والقرارات التى أقرتها الدولة ووزارة السياحة، حيث إن مخالفة ذلك تستوجب الجزاء المقرر قانونا.