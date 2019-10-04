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مصر

موجة جديدة لإزالة التعديات على أراضِ الدولة فى 9 محافظات

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة وافقت هذا الأسبوع على شن الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من موجة الإزالات الثالثة عشر على أراضي الدولة.

وقال "حلمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اجتماع اللجنة استعرض برنامج المحافظين الـ٩ الذين سيعرضون على الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتائج موجة الإزالات على اراضي الدولة وما تحقق من نتائج على أرض الواقع،  وكذلك عرض عمليات التقنين في هذه المحافظات على الرئيس لبيان ماتم خلال الفترة الماضية.

وقال حلمي: "إن المحافظين لهذه المحافظات، هم: الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة".

ومن جانب آخر، قال تقرير لجنة استرداد أراضي الدولة، إن موجات الإزالة مستمرة والتصدى لأى محاولات التعدى على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن الحصول على أراضى من الدولة ليس له سوى باب واحد وهو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه، وأن الخروج على  القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع فى عمليات التقنين للجادين، مؤكدا على الدور الوطنى الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أى مظاهر فساد أو مخالفات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أى استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير.

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