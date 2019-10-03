أستاذ إعلام: الصحافة الألمانية وقعت فى خطأ مهنى بفبركة تصريحات "عبدالعال"

قال محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الصحافة الألمانية وقعت في خطأ مهني كبير، بنشرها تصريحات مفبركة منسوبة لرئيس البرلمان المصري، الدكتور علي عبدالعال، بأنه شبّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهتلر.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إشكالية في بعض المعالجات الخاصة بمصر، وهي عملية ممتدة، فتزيف تصريحات رئيس البرلمان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مما يشير لشبهة التعمد، وشن حملات ممنهجة لتشويه الحقائق.



ولفت إلى أن الصحافة الألمانية اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات معادية لمصر خرجت تصريحات رئيس مجلس النواب عن سياقه وبدأوا بتشويهها، موضحًا أن الصحافة الألمانية لو بذلت بعض الجهد للتحقق من المعلومات سيكون إعلامًا مهنيًا.



وأردف: "لو خطأ غير مقصود يتم تصحيحه، وعرض المعلومات الصحيحة، لكن ما قامت به الصحف الألمانية يجعلنا نتجه لشبهة التعمد".

