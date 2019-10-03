رمضان عبدالمعز: الله ينصر مصر في كل وقت

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الكثير من الناس يظن أن الآيات في قوله تعالى:"إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ" نزلت في الهجرة، مؤكدا أنها نزلت في سورة التوبة وهي مدنية، وتحدثت هذه الآية عن غزوة تبوك.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بعد أن تخلّى عنه المتخلّفون.



وتابع: "أنه كما نصر الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سينصر مصر في المستقبل كما نصرها في الماضي بجنودها الشرفاء البواسل حتى لو خرج المنافقون والمرجفون يحاربونها".





