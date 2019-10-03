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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات العراق لـ22 قتيلا ومئات المصابين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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ارتفع عدد ضحايا التظاهرات في العراق، اليوم الخميس، إلى 22 قتيلا وإصابة المئات جراء تصدي قوات للأمن المتظاهرين في أنحاء واسعة من البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد.

وأعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق في وقت سابق اليوم عن تنحية ألف موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم، زيارة إلى مقر قيادة عمليات العاصمة بغداد، برفقة وزيري الداخلية والدفاع لبحث تطورات التظاهرات الأخيرة التي تضرب البلاد منذ أيام.

وأعلن مجلس الأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة، وذلك عقب التظاهرات المستمرة في جميع أنحاء البلاد منذ أمس.

وأفادت وسائل عراقية، أمس بمحاولة المتظاهرين اقتحام العديد من مقرات المحافظات وسط اتساع دائرة الاحتجاجات وسقوط قتلى وجرحى.

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