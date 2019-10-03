المدير الفني لطنطا: بذلنا مجهودا كبيرا أمام بيراميدز رغم الخسارة

قال أيمن المزين المدير الفني لطنطا، إن لاعبي طنطا أدوا مباراة قوية وبذلوا مجهود كبير أمام فريق بيراميدز رغم الخسارة، خاصة أن بيراميدز يضم مجموعة من اللاعبين على مستوى عال.



جاء ذلك عقب انتهاء مباراة طنطا وفريق بيراميدز اليوم الخميس والتي أقيمت على استاد طنطا وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.



وأضاف المزين "إنني أشكر اللاعبين علي الأداء خاصة في الشوط الثاني"، مشيرا إلى أن فريق طنطا أمامه مباراة صعبة يوم الأحد المقبل مع حرس الحدود، وطلب من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة اليوم والتركيز والاستعداد للمباراة المقبلة من خلال علاج السلبيات التي وقع فيها بعض اللاعبين.