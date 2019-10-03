مواصفات قلم مايكروسوفت اللاسلكي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن القلم اللاسلكي Surface Slim Pen وهو موجّه لجهاز Surface Pro X اللوحي ويتميز بإمكانية شحنه لاسلكيا.



ذكر موقع The verge التقني أن القلم تم تزويده ببطارية جديدة بدلا من بطارية AAAA في الإصدار القديم؛ حيث يمكن الآن شحن القلم لاسلكيا.



يمكن استخدام قلم Surface Pen لحذف وإضافة نص عن طريق شطب النصوص داخل المستندات.



يمكن أيضا استخدام القلم لإضافة تعليقات في مستندات برامج Office واستخدام برنامج Excel لإدخال البيانات والكتابة عليها لتحديث الأرقام.



القلم سيكون متوافقا مع أجهزة Surface Pro 3 وSurface Neo وSurface Hub 2S، وسيأتي أيضا مع قاعدة شحن خاصة به بمنفذ USB-C.



سيتم بيع قلم Surface Slim Pen بشكل منفصل مقابل 144.99 دولار، وهو أعلى سعرا من الطراز السابق الذي يأتي بسعر 99.99 دولار.