مخرج «الزوابع».. لأول مرة.. نص الإنذار الذى قاد رأفت الميهى لمصير سعاد حسنى

المكان نفس المكان، والرجل هو الرجل، والموقفان بينهما ستة أشهر ليس أكثر، لكنه فى الأول كانت ابتسامته باتساع وجهه وأحلامه برحابة الكون، وفى الثانى كان يغالب دموعه وجنونه.

أتكلم عن رأفت الميهى، أحد عباقرة السينما المصرية وعشاقها الكبار و«مجانينها» المعدودين، الذى نحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده، الذى يقف على أعتاب الثمانين «٢٩ سبتمبر ١٩٤٠٢٤ يوليو ٢٠١٥»، والذى كان قد دعانى فى يوم من شهر أبريل عام ٢٠٠٢ ليرينى حلمه، الذى كلفه ستة ملايين جنيه، استدان أربعة منها فى شكل قروض من البنوك، وباع كل ما يملك ليكمل المبلغ المطلوب ويفكر فى وسيلة ليستدين مليونين أخيرين ليكتمل حلمه، كما تخيله وتمناه.



فى تلك الأيام كان رأفت الميهى قد أقدم على مغامرته المجنونة باستئجار استوديو جلال من الحكومة ليحوله من «خرابة» إلى «جنة السينما»، التى يحلم بها، وفى البلاتوه، الذى أطلق عليه اسم نجمته المفضلة سعاد حسنى، راح يحدثنى عن ذلك الحلم المجنون، الذى جعله «على الحديدة» ورهن «رقبته» للبنوك، لينشئ أهم وأحدث استوديو سينمائى يضارع الموجود فى أكثر الدول الأوروبية تقدمًا وأهم وأحدث مدرسة لتعليم فنون السينما لا يشترط فيها السن والمؤهل، كما هو الحال فى معهد السينما، بل شرطه الوحيد أن يكون المتقدم للدراسة «مجنون سينما»، ولذلك لم يتردد لحظة عندما وجد تلميذًا فى المرحلة الإعدادية يدخل عليه الاستوديو ويخبره برغبته فى دراسة الإخراج السينمائى، ويقول له بعفوية طفولية: عايز أبقى مخرج سيما.. فضمه فى حضنه وضمه إلى مدرسته مجانًا.

حكى لى كيف اشترطوا عليه فى عقد الإيجار، الذى وقعه مع شركة مصر للاستوديوهات، أن يجدد استوديو «جلال»، فلما جاءت لجنة من الشركة لتستوثق من شروط التعاقد وجدته قد بنى الاستوديو كله من جديد، الاستوديو نفسه الذى أممته الدولة عام ١٩٦١ ولم تضع فيه طوبة واحدة طيلة أربعين عاما بل تركت جدرانه تتشقق والإهمال يتعمق حتى صار «خرابة» بكل معنى الكلمة وسكنته الثعابين، وكانت إمكانياته التقنية بدائية حتى إن التصوير كان يتوقف فى أوقات الصلوات ورفع الأذان، لأن صوت المسجد القريب يخترق البلاتوه فذهب يستورد أحدث المعدات والتجهيزات وينفق ملايين على الاستوديو ولم يكن يحتاج إلى ترجمة لتلك النظرات المصوبة إليه من أعضاء اللجنة بل والأصدقاء: أنت مجنون.

ويرشف باستمتاع آخر رشفة فى فنجان قهوته ويعلق: الجنون هو الذى يعطى مذاقًا للحياة وللفن، طول عمرى أقول إن أى عمل فنى يخلو من الجنون والجرأة والصدمة يبقى سخيفًا، دور الفن الحقيقى فى رأيى هو أن يصدم الناس، أنا وظيفتى إنى أصدم الناس وأتصادم مع المجتمع، لازم تصدمهم علشان يفوقوا ويشوفوا الصورة كاملة والحقيقة عارية، أنا ضد حكاية الحرية بالتدريج وواحدة واحدة وإنك لازم تمهد الطريق الأول، بالمعنى ده يبقى مش ح أقدر أعمل فيلم حقيقى إلا سنة ٢٤٠٠، تعرف إنى مشكلتى لم تكن مع الرقابة على المصنفات الفنية، أبدًا لم أصطدم بالرقابة فى أى عصر من أيام نعيمة حمدى لحد مدكور ثابت، مرورًا بحمدى سرور وعلى أبوشادى، آه ممكن يعترضوا على مشهد أو عبارة وفى الآخر نوصل لحل وسط، لكن مشكلتى كانت مع المجتمع ورقابته، رقابة الناس أشد وأعنف كان لازم أهز قناعاتهم وأفكارهم المتخلفة وأناقش بجرأة تابوهات الجنس والسياسة والدين، ومن هنا كانت الاعتراضات من المجتمع مش من الرقابة، بالعكس دول اشتكوا الرقابة لأنها سمحت بعرض أفلام زى «الأفوكاتو» و«الحب قصة أخيرة».. ومن أسباب فرحى بالاستوديو الجديد ومدرسة السينما اللى فتحناها هنا إنى عايز أعلم الناس سينما حقيقية، إزاى تتعلم الصناعة وتعمل فيلمك بدون خوف ولا رقابة.. سيبك من الكلام بقى تعالى أفرجك على بلاتوه صلاح أبوسيف. كانت الفرحة تطل من عينى رأفت الميهى فى تلك الأمسية حتى تكادان ترقصان.. إن حلمه يتحقق الآن ويراه أمامه، لكن هذا الحلم الجميل سرعان ما تحول إلى كابوس مزعج ومؤلم لهذا «المجنون العظيم».. ربما كان رأفت الميهى هو الوحيد الذى لم يحتفل بالعام الجديد «٢٠٠٣» ولم يشعر ببهجته بل كان يتمنى ألا يجىء. فى المكان نفسه «بلاتوه سعاد حسنى باستوديو جلال بحدائق القبة»، وفى مطلع العام الجديد كان رأفت الميهى نفسه «أحد أنبغ من أنجبت السينما المصرية فى الكتابة والإخراج» يجلس ذاهلًا وهو يغالب دموعه قدم لى ورقتين مطويتين وقال بأسى: شوف باعتين لى إيه؟.

وقرأت، كان إنذارًا على يد محضر موجهًا له من شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائى بوصفها المالك لاستوديو «جلال» تنذره بغلظة: يا الدفع يا الحبس، ونص الإنذار، الذى ما زلت أحتفظ به من حينها، يقول: إنه فى يوم الأربعاء ١١٢٠٠٣ بناء على طلب الممثل القانونى لشركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائى ومقره مدينة الفنون شارع الهرم قسم العمرانية الجيزة ومحله المختار القطاع القانونى للشركة الكائن بذات العنوان، انتقلت أنا محضر المحكمة فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة السيد رأفت الميهى بصفته الممثل القانونى لشركة استوديو ١٣ للإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية ومقره ٢ شارع سليمان الحلبى القاهرة.. وأنذرته بالآتى: قام المنذر إليه بإصدار الشيك البنكى رقم ٠٢٤٧٤٧ تاريخ استحقاقه فى ٣٠١٠٢٠٠٢ لصالح المنذر بمبلغ وقدره «٦٦٦٢٥» «فقط ستة وستون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير» وحيث قدم المنذر الشيك إلى البنك المسحوب عليه فى تاريخ الاستحقاق فأفاد البنك بأن رصيد المنذر إليه مجمد.. لذلك فإن المنذر ينبه على المنذر إليه سرعة سداد مبلغ الاستحقاق، وذلك فى موعد أقصاه أسبوع من إنذاره وإلا فإن المنذر سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه، مع حفظ كافة حقوق المنذر من أى نوع كانت.. وبناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وأعلنته بصورة من هذا الإنذار.. لذلك فالمنذر ينذر المنذر إليه بسرعة سداد مبلغ قدره «٢٦٠٠٠٠» «مائتان وستون ألف جنيه لا غير» مقابل التأجير التشغيلى لمركز الإنتاج «استوديو جلال» عن الفترة من ١٢٢٠٠٢ وحتى ٣١٣٢٠٠٣ والمستحق سداده قبل بدايتها بثلاثين يوما على الأقل وما يستجد بخلاف فوائد التأخير، وذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا سيضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه..».

وتهدج صوته وهو يقول بتأثر واضح: يعنى بعد ما حطيت شقى عمرى فى «خرابة» واستلفت وبقيت مديون علشان خاطر السينما المصرية دلوقتى جايين يعاملونى على أنى «مجرم» لمجرد إنى تأخرت يومين فى دفع القسط لأسباب خارجة عن إرادتى.. إيه البلد دى؟. حاولت التهوين عليه وتذكيره بصلابته وأنه طول عمره «مقاتل» ولا يقبل الهزيمة أو الاستسلام، وعناده أصبح مضرب الأمثال، فعلق: «شوف.. أنا عارف إن طموحى أكبر من إمكانياتى، وده غالبا ما يوقعنى فى مطبات لكن الحياة فى رأيى تصبح بلا معنى لو كانت خالية من المطبات والصدمات والمعاناة.. أنا رجل السينما هى كل حياتى وعملت المشروع ده واستلفت ملايين علشانها للأسف، الدولة لا تدرك الكارثة المتجهة لها السينما، طول عمر السينما المصرية بنت الطبقة الوسطى هى صانعتها ومستهلكتها.. الآن أفلامنا أصبحت بعيدة عن الطبقة المستهدفة، هى إما تخاطب الطبقة العليا أو تتجه لجمهور العشوائيات والطبقات الدنيا وهؤلاء وهؤلاء ذوقهم أفسد من بعض، ما يهمنى هو السينما الحلوة الحقيقية المؤثرة، عمر ما كان طموحى الفلوس ولا الثراء ولا النفوذ علشان كده خايف على نفسى من مصير سعاد حسنى.. حبيبتى الله يرحمها عاشت عمرها علشان الفن، كل اللى كان يشغلها إنها تعمل دور حلو أو فيلم يشبعها فنيًا، عمرها ما فكرت فى فلوس ولا مستقبل، كنت أقول لها: يا سعاد إنتى ممثلة ما حصلتيش، إنتى الوحيدة اللى مش عارفة قيمة موهبتك من حقك تقعدى وتتشرطى وتحطى رجل على رجل، كانت تضحك من قلبها وتقول بعذوبة: يا عم رأفت قول يا باسط، وفى الآخر ماتت ولم تجد ثمن العلاج».

وتحققت نبوءة رأفت الميهى، فقد عاش سنواته الأخيرة يواجه قسوة المرض والمجتمع، ورحل وليس فى رصيده شىء مذكور، بل راحت صديقته الوفية نادية لطفى تطارد المسئولين فى الدولة ليستصدروا له قرار علاج على نفقة الدولة.

مثل سعاد.. رحل رأفت الميهى مكسورًا «محسورًا».. رغم أنه منذ مجيئه إلى الدنيا فى مثل هذه الأيام قبل ٨٠ سنة قرر أن يملأها بالبهجة والمتعة والتمرد و«الزوابع».

