الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
طباعة
ابتكر فريق بحثي من جامعة جويلف الكندية دواء محتملا لعلاج الأزمات القلبية ومنع قصور القلب الذي لا يوجد له علاج.

والأزمات القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تؤدي إلى استجابات التهابية تسبب ندبة تتشكل في القلب، وبمرور الوقت يؤدي هذا الضرر في النهاية إلى فشل القلب غير القابل للشفاء.

والدواء الجديد الذي يحمل اسم SR9009، والذي تم الإعلان عنه، الخميس، من خلال دراسة نشرت في دورية Nature Biology، يعطل التعبير عن الجينات التي تسبب ردود فعل مناعية سلبية بعد أزمة قلبية، حيث يقلل من إنتاج مستشعر خلوي يسمى NLRP3، الذي يساهم في حدوث التندب.

وأظهر الباحثون خلال الدراسة التي أجريت على فئران التجارب، أن إعطاء هذا العلاج بعد أزمة قلبية إلى جانب العلاج التقليدي أدى إلى التهاب أقل وإصلاح أفضل للقلب.

ويقول مارتينو، مدير مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية بجامعة جويلف في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "إن الانتقال بهذا الدواء لمراحل أبعد بتجربته على البشر بعد نجاح التجارب السريرية التي ستجرى لاحقا سيسمح بالشفاء التام، كما لم يحدث أي أزمة قلبية".

ويضيف: "يمكن للناس أن تنجو من الأزمات القلبية، لأن القلب لن يتضرر، لقد دهشنا من رؤية مدى سرعة عمله، ومدى فعاليته في علاج الأزمات القلبية ومنع قصور القلب في نماذج فئران التجارب لدينا".

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية لمصر بصوت عمرو دياب

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدورى أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

فيتامين C يقلل من خطر الموت الناجم عن تعفن الدم

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

"النيابة": سفارات دول المتهمين الأجانب في التظاهر تعهدت بترحيلهم

السيسي يزور ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

المفتى: مصر تواجه حربا مستعرة

منوعات

أوروبا تهزم "فيسبوك" في معركة المواد غير القانونية

"ناسا" تكتشف أمرًا خطيرًا سيصدم العالم حول "المريخ"

ديلى ميل: العلماء يحددون موعد وكيفية نهاية العالم

"هايابوسا 2" ترسل روبوتًا صغيرًا لاستكشاف "ريوجو"

كشكول

"عمليات المعلمين" تتابع حالة معلمة الانتحار بقنا

كيف تتعاملوا مع الأبناء في مرحلة المراهقة؟.. التعليم توجه سؤالا لأولياء الأمور

مدرس بـ"تمريض المنيا" يخترع أداة جديدة للكشف المبكر لتصلب الشرايين

بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية فى المنيا

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

انتهاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية منتصف 2020

حل أزمة التسويات الوظيفية لأكثر من 10 آلاف فني بـ”العلوم الصحية”

100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

“القوى العاملة”: متابعة يومية لسير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

صور.. مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى "كفافيات 2019"

تحت الطبع الرواية البرتغالية "العودة" بترجمة ميسرة صلاح الدين

جائزتها 15 ألفًا.. مسابقة لتصميم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب

يوميات أكتوبر بقلم المراسل الحربى جمال الغيطانى فى "كتاب اليوم"

صفحتنا ع الفيس بوك