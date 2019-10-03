جامعة الأزهر تكرّم خريجي إندونيسيا المتفوقين

أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عناية الأزهر الشريف بأبنائه الطلاب من دول العالم وخاصة الطلاب الإندونيسيين، وحرصه على تقديم العلم النافع، مشيدا بدور الخريجين والخريجات في نشر رسالة السلام من خلال المنهج الأزهري الوسطي الذي يرسخ توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والاختلاف والتعصب.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للمجمع نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال حفل تكريم الخريجين من الطلاب الوافدين من إندونيسيا وعدد من الدول اليوم الخميس بحضور سفير إندونيسيا حلمي فوزي.



بدوره، أعرب الدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته لتخريج أعداد كبيرة يحملون رسالة الإسلام إلى العالم من خلال جامعة الأزهر أكبر وأقدم جامعة.



حضر الحفل الدكتور نظير عياد أمين، عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عثمان شهاب الملحق التربوي والثقافي بالسفارة الإندونيسية.