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محافظات

تشريع قانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت وزارة البيئة، أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي فى قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

وأشارت، خلال لقاء مع وزارة التنمية المحلية، إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولى فى هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.

وأضافت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.

وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالي فقط ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعمًا فنيًا وتقنيًا وتأهيليًا للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة، مضيفة أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وذلك تنفيذًا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة ٢٠١٨-٢٠٢٢ وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف ٢٠١٨.

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