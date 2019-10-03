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مصر

البيئة: تكنولوجيا الأقمار الصناعية لرصد مخالفات حرق قش الأرز

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:40 م
جريدة الدستور
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أكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين، حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالي 142 محضرا لحرق قش الأرز، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- إلى أن الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة قامت بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة، وتبين مخالفة 3805 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ خطة توعية بيئية للمزارعين تتضمن عقد عدد من الندوات واللقاءات للتوعية بأضرار حرق قش الأرز، على البيئة والإنسان وفوائد جمعه وتدويره للاستفادة منه.

ونوهت الوزارة إلى استقبال الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى م، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.

من جهة أخرى أشادت وزيرة البيئة بقصص النجاح لمتعهدي تجميع قش الأرز، وذلك خلال لقائها بعدد منهم ضمن جولتها التفقدية لمنظومة السحابة السوداء بالبحيرة، مؤكدة أنها دليل واضح على نجاح منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية في تحويل قش الأرز إلى فرصة حقيقية وسلعة اقتصادية توفر فرص عمل واعدة بدلًا من كونها ملوث يؤرق المواطن، وإقبال المواطنين على الاعتماد على مشروعات جمع وتدوير قش الأرز كمصدر رزق وعائد اقتصادي مربح.

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