الإيطالى ماركيزيو يعلن اعتزال كرة القدم رسميًا

أعلن لاعب خط الوسط الإيطالي كلاوديو ماركيزيو اعتزاله كرة القدم رسميًا بعد مسيرة احترافية استمرت 13 عامًا مع نادي يوفنتوس.



وذكر ماركيزيو، في تغريدة نشرها على "تويتر" ونقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الخميس، "لقد وعدت نفسي كطفل كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة القدم أن أظل ألعب طالما أني أقدم أداءً مبهرًا على أرض الملعب لكني لم أعد قادرًا على الوفاء بهذا الوعد لذلك فضلت التوقف. وشكرًا للحلم، لقد منحتني القوة والنجاح والسعادة".



وفاز ماركيزيو (33 عامًا) بسبعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع فريق السيدة العجوز إضافة إلى 4 كئوس محلية في مسيرة كروية شارك بها في 389 مباراة سجل خلالها 37 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة.