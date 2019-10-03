الإسماعيلى يطالب اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رفضه القاطع عما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية ظهرت جليًا في مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وأسهمت في خروج الفريق مهزومًا بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحتين واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولها الشكوك.



وشدد المجلس- في بيان اليوم الخميس- على أنه لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، مجددًا في ظل تعاونه الكبير مع كل عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية، موضحًا أنه في ضوء ذلك، إذ يطالب مجلس إدارة النادي بإعادة النظر في مشاركة مثل بعض الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية.



كما يطالب بتحمل اتحاد الكرة مسئولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية، مشددًا على أنه يحتفظ لنفسه بكل حقوقه في التصعيد، لاتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.