إحالة 3 عاطلين للجنايات لسرقتهم مواطن بالإكراه في النزهة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه والاستيلاء على حقيبته، أثناء استقلاله سيارة أجرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من مواطن، بأنه أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" من منطقة رمسيس قام بعض مُستقليها بافتعال مشاجرة معه، والتعدي عليه بالضرب فأصابوه بكدمات بالوجه، واستولوا منه على حقيبته، وبداخلها (هاتفه المحمول- حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهًا عنه وقاموا بدفعه خارج السيارة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة.