هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة إلى محطة الفضاء الدولية

عاد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض، اليوم الخميس، في ختام رحلة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز أم أس 12" التي حملت أيضا رائدي الفضاء الأمريكي نيك هيج، والروسي أليكسي أوفشينين، وذلك عقب ثمانية أيام أجرى خلالها المنصوري مجموعة من التجارب العلمية المكثفة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن المركبة الفضائية "سويوز أم أس 12" هبطت في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كاراغندا، وسط كازاخستان.



وأوضحت وام، أنه تم نقل رواد الفضاء فور هبوطهم لإجراء الفحوصات اللازمة وفق الإجراءات المتبعة مع الرواد لدى عودتهم من الفضاء، وبعد انتقال الرائدين أليكسي أوفشينين وهزاع المنصوري إلى مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم، في موسكو، قامت الدكتورة حنان السويدي، بمعاينة هزاع المنصوري للتأكد من حالته الصحية.



وأجرى رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، 16 تجربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليين، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى "Microgravity" وهي بيئة منعدمة الجاذبية تقريبا؛ لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.