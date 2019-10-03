الجزائر تشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

يشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري، (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في اجتماع الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا الذي سيقام في مدينة مراكش بالمغرب)، اعتبارا من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.



وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم، إن هذه الدورة ستخصص لمسألة تعزيز الأمن في المنطقة الأورومتوسطية ودور منظمة الأمن والتعاون بأوروبا وشركائها، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ودراسة مواضيع متعلقة بمنتدى البحر الأبيض المتوسط، ونماذج التعاون بين الشمال والجنوب والتواصل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط في عالم الشمولية.



وأضاف البيان أنه ستنظم جلسات عمل حول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتعاون الإقليمي الإفريقي من أجل الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، والمنطقة الأورومتوسطية والتحديات التي يفرضها تغيير المناخ، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والهجرة البيئية.



وأشار البيان إلى أنه سيتم كذلك التطرق مسألة محاربة اللا تسامح والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد.



يذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون.



وسيترأس وفد البرلمان في هذا الاجتماع، الهاشمي جيار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لمجلس الأمة.