نيجيريا: الجيش يطلق سراح 25 طفلًا مشتبه في صلتهم بجماعات مسلحة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الخميس، أن الجيش النيجيري أطلق سراح 25 طفلًا بعدما تم تبرأتهم من صلتهم بجماعات إرهابية بشمال شرقي البلاد.



وأضافت المنظمة الأممية - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - أن الأطفال هم 23 صبيًا وفتاتين وقام الجيش بتسليمهم إلى السلطات النيجيرية في ولاية "بورنو" التي تعاني من هجمات جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.



وأشارت الشبكة إلى أن قرار الإفراج عن الأطفال جاء بعد ورود عدة أنباء عن أسر أطفال في نيجيريا.



يذكر أن نيجيريا تحارب إرهاب مسلحي "بوكو حرام" في الولايات الواقعة بشمال شرق البلاد الذي تسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص على مدار العقد الماضي، فيما لم يتضح إجمالي أعداد الأطفال الذين تم تجنيدهم لصالح الجماعات المسلحة أو كيفية تجنيدهم.