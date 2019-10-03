أفغانستان تعرب عن قلقها لتعذيب أحد مواطنيها في إيران

أعربت السفارة الأفغانية في إيران، اليوم الخميس، عن قلقها لحادث التعذيب الذي تعرض له شاب أفغاني، يبلغ من العمر 16 عامًا.. مُشيرة إلى أنها تبحث الأمر مع نظيرتها الإيرانية.



وأفاد موقع "تولو نيوز" الأفغاني بأن مقطع فيديو قد أظهر الشاب وهو يتعرض للضرب والتعذيب، كما أظهر فيديو ثانٍ الشاب وهو مُلقى على الأرض مكتوفًا ومُصابًا ببعض الجروح.. مُضيفًا: أن الحادث وقع في إقليم هرمزجان الإيراني، بحسب ما أدلت به السفارة الأفغانية.



وكانت تقارير إعلامية ذكرت، في وقت سابق، أن الصبي تعرض للضرب حتى الموت، بعد أن أهان زوجة مسئول في إحدى مدن الإقليم نفسه الذي وقع به الحادث، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغة الله أحمدي أكد، أمس الأربعاء، أن الشاب ما زال على قيد الحياة وأنه تم اعتقال الجناة.