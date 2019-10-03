بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على طنطا

حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا على فريق طنطا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب طنطا ضمن مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.



تقدم إبراهيم حسن في الدقيقة الثانية لبيراميدز، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح عبدالرحمن الدح في إحراز هدف طنطا من ضربة جزاء في الدقيقة 89.



بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد طنطا عند 3 نقاط في المركز السابع.