الإمارات تقدم 80 طنا من المواد الغذائية لسكان حضرموت اليمنية

قدمت دولة الإمارات أكثر من 80 طنا من المواد الغذائية والإغاثية لسكان قرى محافظتي حضرموت ولحج في إطار جهودها على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية؛ لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم.



ووزع الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية على عدد من سكان مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت استفاد منها 5000 فرد.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، 29244 سلة غذائية استهدفت، 146،220 فردًا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.



وفي الوقت ذاته وزعت فرق الهلال الأحمر سلال الأغذية على سكان منطقة وادي ذر بمديرية طور الباحة محافظة لحج استفاد منها 400 أسرة.



ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي، وتستهدف المناطق المتضررة من الأمطار.