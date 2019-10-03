مدرب سلة الأهلي: جاهزون للمنافسة على دوري المرتبط

أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز للمنافسة على دوري المرتبط للمحترفين التي يستهل مشواره اليوم بمواجهة فريق هيئة قناة السويس.



وأوضح المدرب -في تصريحات اليوم الخميس- أن الفترة الماضية شهدت ظهور الأهلي بشكل طيب في مباريات بطولة منطقة القاهرة، والمباريات الودية التي خاضها الفريق؛ استعدادا لدوري المرتبط وساهمت في وقوف الجهاز الفني على كافة نقاط القوة والضعف وعلاج أي أخطاء خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين لتقديم عروض قوية وأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.



وأشار توفيق إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز وحصد البطولات، مؤكدا أن دوري المرتبط يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى الجهاز إلى التتويج بها.



ولفت إلى أن دعم ومساندة جماهير النادي الأهلي للاعبين سيكون له دور كبير في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.



ويخوض الفريق مباراته اليوم الخميس أمام فريق هيئة قناة السويس في أولى مبارياته ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشوار المنافسة على اللقب.



وكان الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية قبل عدة أيام لفرض أكبر قدر من التركيز وتقديم عروض قوية خلال البطولة.