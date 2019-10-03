الخميس 03 أكتوبر 2019 الموافق 04 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مدرب سلة الأهلي: جاهزون للمنافسة على دوري المرتبط

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز للمنافسة على دوري المرتبط للمحترفين التي يستهل مشواره اليوم بمواجهة فريق هيئة قناة السويس.

وأوضح المدرب -في تصريحات اليوم الخميس- أن الفترة الماضية شهدت ظهور الأهلي بشكل طيب في مباريات بطولة منطقة القاهرة، والمباريات الودية التي خاضها الفريق؛ استعدادا لدوري المرتبط وساهمت في وقوف الجهاز الفني على كافة نقاط القوة والضعف وعلاج أي أخطاء خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين لتقديم عروض قوية وأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز وحصد البطولات، مؤكدا أن دوري المرتبط يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى الجهاز إلى التتويج بها.

ولفت إلى أن دعم ومساندة جماهير النادي الأهلي للاعبين سيكون له دور كبير في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

ويخوض الفريق مباراته اليوم الخميس أمام فريق هيئة قناة السويس في أولى مبارياته ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشوار المنافسة على اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية قبل عدة أيام لفرض أكبر قدر من التركيز وتقديم عروض قوية خلال البطولة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

زوجة أيمن نور تفبرك فيديو لـ"أحمد موسى".. والأخير يرد

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ يوم

انتهاء تقييم أسعار المنتجات البترولية.. ولا زيادة

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح يقود ليفربول لاكتساح سالزبورغ بدورى أبطال أوروبا

ads

الصور

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

الأكثر قراءة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

فيتامين C يقلل من خطر الموت الناجم عن تعفن الدم

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يصدر قانون المحال العامة

"النيابة": سفارات دول المتهمين الأجانب في التظاهر تعهدت بترحيلهم

السيسي يزور ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

المفتى: مصر تواجه حربا مستعرة

منوعات

كشف سبب الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية

أوروبا تهزم "فيسبوك" في معركة المواد غير القانونية

"ناسا" تكتشف أمرًا خطيرًا سيصدم العالم حول "المريخ"

ديلى ميل: العلماء يحددون موعد وكيفية نهاية العالم

كشكول

الأزهر يطلق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال

"عمليات المعلمين" تتابع حالة معلمة الانتحار بقنا

كيف تتعاملوا مع الأبناء في مرحلة المراهقة؟.. التعليم توجه سؤالا لأولياء الأمور

مدرس بـ"تمريض المنيا" يخترع أداة جديدة للكشف المبكر لتصلب الشرايين

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

معلومات صادمة عن السمنة المفرطة للأطفال

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

تشديد الرقابة على مخابز الغربية

“الصحة”: تطعيمات تلاميذ المدارس مجانية بالكامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. شائعات.. أزمات وغليان
جلال حمام
بناء الوعى.. المعركة الأكثر إلحاحًا
صفوت البياضي
هل يعيش العالم فعلًا حربًا عالمية ثالثة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
منهجان فى التنمية الاقتصادية «1»
المزيد

الثقافة

صور.. مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى "كفافيات 2019"

تحت الطبع الرواية البرتغالية "العودة" بترجمة ميسرة صلاح الدين

جائزتها 15 ألفًا.. مسابقة لتصميم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب

يوميات أكتوبر بقلم المراسل الحربى جمال الغيطانى فى "كتاب اليوم"

صفحتنا ع الفيس بوك