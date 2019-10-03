المدافع الجزائرى عبدالقادر بدران يخضع للراحة بسبب الإصابة

أعلن الترجي التونسي اليوم الخميس، عن تعرض مدافعه الجزائري عبدالقادر بدران للإصابة، وخضوعه إلى الراحة لمدة 10 أيام.



وأصيب اللاعب في تصادم قوي أثناء مباراة فريقه ضد النجمة اللبناني أمس الأربعاء، في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي انتهت بتأهل الترجي إلى الدور التالي بتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 -1.



وكان الترجي ضمن أيضًا تأهله إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أحرز لقبها آخر موسمين متتاليين.



ووفقًا لطبيب الفريق سيخضع بدران لمدة أسبوع إلى العلاج والعمل البدني الخاص على انفراد على أن يخضع بعد ذلك إلى فحوص ومراقبة لمعرفة تطور حالته الصحية وتحديد بقية برنامجه.



وعقب مباراة أمس منح المدرب معين الشعباني راحة ثلاثة أيام لكل اللاعبين على أن تستأنف كامل المجموعة التدريب يوم الأحد.