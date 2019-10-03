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شاهد.. إسراء عبدالفتاح في إطلالة طفولية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:45 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح نجمة مسرح مصر، زوجة الفنان حمدي الميرغني، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهت "انستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت "إسراء" بإطلالة كاجوال متميزة، حيث ارتدت بودي أبيض مرسوم عليه صورة لـ"ميني ماوس" وبنطلون جينز أزرق ممزق، كما اعتمدت مكياج تناسب مع اطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا وزينته بطوق "ميني ماوس".

يُذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.

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