يويفا يدين مانشستر سيتى ودينامو زغرب بسبب الجماهير

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد قيام جماهيره بإلقاء مقذوفات داخل أرض الملعب خلال المباراة أمام دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.



كما أدان يويفا نادي دينامو زغرب بنفس الاتهام بعد خروج جماهير الفريق الكرواتي عن النص.



وأكد يويفا أن الاتهامات بحق الناديين سيتم الاستماع لها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي في 17 من أكتوبر الجاري.



وانفرد مانشستر سيتي بصدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 - صفر أمس الأول الثلاثاء.



وسجل رحيم سترلينج في الدقيقة 66 وفيل فودين في الدقيقة الأخيرة من المباراة هدفي مانشستر سيتي.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، محققًا انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، حيث سبق له الفوز على شاختار دونيتسك 3 صفر.